تحرير 876 مخالفة مرورية وفحص 28 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 876 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 28 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 12 شقة مفروشة، و13 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.