video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لـ9 مارس

السبت، 02 مارس 2019 12:29 م
تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لـ9 مارس المستشار حسن فريد
كتب ـ إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 9 مارس لاستكمال سماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.  

  

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 16 فبراير الجارى

محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حس فريد

معهد امناء الشرطة

اخبار

اخبار الحوادث




لا تفوتك
تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

إزاى تسجل اسمك فى حج القرعة لعام 2019 عبر الإنترنت؟

إزاى تسجل اسمك فى حج القرعة لعام 2019 عبر الإنترنت؟

عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث لـ"اليوم السابع": %60 تراجعاً فى استيراد الأثاث نتيجة تحجيم شركات الاستيراد .. %90 من أسباب تراجع صادرات القطاع غياب المشاركة فى المعارض الدولية

عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث لـ"اليوم السابع": %60 تراجعاً فى استيراد الأثاث نتيجة تحجيم شركات الاستيراد .. %90 من أسباب تراجع صادرات القطاع غياب المشاركة فى المعارض الدولية

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة