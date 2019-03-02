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تأجيل إعادة محاكمة 33 متهما فى قضية "فض اعتصام النهضة" للغد

السبت، 02 مارس 2019 02:25 م
تأجيل إعادة محاكمة 33 متهما فى قضية "فض اعتصام النهضة" للغد المستشار سامح سليمان
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 33 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة غدا الأحد لاستكمال المرافعة.

 

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

اعتصام النهضة

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