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بعد غد.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالحوامدية 24 ساعة

السبت، 02 مارس 2019 07:48 م
بعد غد.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالحوامدية 24 ساعة انقطاع مياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن تنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه (الحوامدية المرشحة الجديدة) على الخط القائم المغذى لمناطق "غرب السكة الحديد بالحوامدية" وذلك ضمن استعدادات الشركة تمهيداً لبدء العمل بالمحطة.

وأشارت الشركة إلى اضطرارها لقطع ضخ مياه الشرب خلال فترة الأعمال والتى ستبدأ اعتبارا من الساعة الـ9 صباح الاثنين الموافق 4/3/2019 حتى الساعة الـ9 صباح الثلاثاء الموافق 5/3/2019، موضحة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (عرب الساحة – الجمهورية – سعد زغلول – سمير صادق – طريق 11 – جسر المنوات – منى الأمير ) ومتفرعاتها.

تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه نقية صالحة الشرب للمناطق المتأثرة من خلال الاتصال برقم طوارئ ( 125 ).


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