بالفيديو.. مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم فى ندوة بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

شهدت جامعة أسيوط، فعاليات ندوة عن مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور عادل رسمى النجدى عميد كلية التربية والدكتور محمد مصطفى حمد أستاذ أصول التربية المساعد والمدير التنفيذى للمشروع وخبراء لجنة مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى، الدكتور هشام عزت والدكتور صبرى باسط والدكتورة عزة عبدالله وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة.

وقال عادل رسمى النجدى عميد كلية التربية، أن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة القياس والتقويم الالكترونى على مستوى الجامعة وتقديم الدعم الفنى والمادى لمركز القياس والتقويم و للوحدات الجارى إنشائها فى عدد آخر من كليات الجامعة ومتابعة سير العمل بالوحدات التى تم إنشائها فى الكليات الأربع التى بدأت المشروع و هى كليات التربية والحاسبات والمعلومات والطب والتجارة و التأكيد على استمرارية نشاطها ومناقشة المشكلات التى يواجهها المشروع فى مختلف الكليات الأخرى بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد مصطفى حمد المدير التنفيذى للمشروع أن المشروع له مميزات عديدة حيث يشجع على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية والاختبارات والتصحيح لتحقيق العدالة والموضوعية للطلبة والارتقاء بمستوى الخريجين مع التأكيد على أن المشروع لن يلغى الأسلوب التقليدى للامتحان حيث أن بعض التخصصات لا تستطيع الاستغناء عنها تماماً، مضيفا بأن الجامعة تقوم حالياً بتجهيز معملين كبيرين بسعة 600 جهاز حاسب آلى بجانب مركز القياس والتقويم وتخطط لتجهيز معمل إختبارات لذوى الاعاقة وتسعى إلى عمل بنوك الأسئلة المقننة محكمة الأسئلة التى تقيس ما يفترض بالطالب معرفته لمواكبة احتياجات سوق العمل.