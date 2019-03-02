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انطلاق أولى رحلات المعتمرين الفلسطينيين من مطار القاهرة الاثنين المقبل

السبت، 02 مارس 2019 05:25 م
انطلاق أولى رحلات المعتمرين الفلسطينيين من مطار القاهرة الاثنين المقبل ارشيفية
كتب أحمد مصطفى- أحمد حمادة
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تنطلق بعد غد الاثنين أولى رحلات المعتمرين الفلسطينيين، وبدأت سلطات مطار القاهرة والصالة الموسمية فى توفير جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الوفود الفلسطينية.

 

وكانت شركة  مصر للطيران  أعلنت عن تسيير 56 رحلة جوية لنقل 13  ألف معتمر فلسطيني، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 4 مارس وحتى يونيو المقبل  ، بواقع 4 رحلات كل يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز  الإيرباص ٣٣٠-٢٠٠، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

 


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