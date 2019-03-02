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اليوم.. واشنطن تعرض فيلما يكشف سيطرة أموال الدوحة على الإعلام الأمريكى

السبت، 02 مارس 2019 09:38 م
اليوم.. واشنطن تعرض فيلما يكشف سيطرة أموال الدوحة على الإعلام الأمريكى تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة
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تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم بث الفيلم الوثائقى "أموال الدم.. كيف سيطرت قطر على الإعلام الأمريكي"، لمنتج الأفلام الوثائقية الأمريكي مايكل سيرنوفيتش.

 

الفيلم الوثائقى، يفضح كيف سيطر تنظيم الحمدين على الإعلام الأمريكى، وشراء مساحات فى الصحف الأمريكية، ويتطرق إلى توظيف أموال قطرية للسيطرة بشكل كامل على عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، والتغلغل داخل أروقتها بشكل كبير.

 

الفيلم يبحث أيضا كيف نجحت الدوحة في استغلال علاقاتها بجماعات إرهابية في أفغانستان للضغط على صانع القرار السياسي والإعلامى الأمريكى، بجانب احتضان قطر، الإخوان جيث أصبحت الممول الرئيسي للتنظيم في معظم الدول العربية، واستخدمت التنظيم وخلاياه المختلفة للتغلغل في أنظمة الحكم العربية.

 

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