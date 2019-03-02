اليوم..بروتوكول تعاون بين دعم التعليم الفنى وغرفة المنشآت الفندقية بالغردقة

يوقع اليوم السبت، برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بروتوكول تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية فرع محافظة البحر الأحمر، بأحد فنادق المحافظة، وذلك من أجل توفير فرص تدريب لطلاب التعليم الفنى الفندقى داخل المنشآت السياحية بالمحافظة.

ويهدف البروتوكول المقرر توقيعه بأحد فنادق المحافظة بحضور المحافظ ومسئولى برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى وغرفة المنشآت السياحية إلى ربط طلاب التعليم الفنى بسوق العمل.

والجدير بالذكر أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر هو برنامج قومى بشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد والأوروبى يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحسين مخرجاتها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المصرى والإقليمى وتلبى احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الحاضر والمستقبل عن طريق تقديم الدعم الفنى لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنظام.

وتبلغ الموازنة التقديرية للبرنامج 117 مليون يورو وتبلغ قيمة مساهمة الحكومة المصرية 67 مليون يورو مقابل 50 مليون يورو مساهمة الجانب الأوروبى وتستمر فترة تنفيذ البرنامج حتى يونيو 2021 .

ويحرص البرنامج على توفير أفضل الخبراء الدوليين الرائدين فى القطاعات الاقتصادية الهامة مثل قطاع السياحة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الإتصالات والأعمال اللوجيستية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة.

ويعمل البرنامج على تقديم الدعم الفنى لكل الوزارات والهيئات الحكومية وبناء قدراتهم من اجل تمكينهم من تنفيذ الانشطة المختلفة مثل تطوير المناهج المبنية على الجدارات وتدريب المدرسين والتحقق من تطبيق معايير الجودة.