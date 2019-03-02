اليوم .. المهندسات العربيات يطلقن يوم "المهندسة العربية" بالقاهرة

تعقد لجنة المهندسات العربيات التابعة لاتحاد المهندسين العرب اليوم السبت، الاجتماع الثانى لها فى دورتها الحالية في مقر نقابة المهندسين، وغداً بمقر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب بالقاهرة بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور عادل الحديثى، ونقيب المهندسين المصريين المهندس هانى ضاحى، ورئيس اللجنة المهندسة حنان عواد، إضافة إلى ممثلات عن الهيئات الهندسية الأردنية والإماراتية، والعراقية، والفلسطينية، والكويتية ، واللبنانية، والليبية، والسعودية، بجانب ممثلة مصر الدولة المستضيفة للاجتماع المهندسة صباح مشالي ممثل نقابة المهندسين.

وسيتم فى اليوم الأول، مناقشة خطة عمل اللجنة وإقرارها، ومناقشة بنود جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة أنشطة الهيئات الهندسية، وسيتم فى اليوم الثانى بمقر الأمانة العامة للاتحاد ورعاية الأمين العام للاتحاد، إطلاق يوم المهندسة العربية الذى سيصبح تقليدا سنويا تحتفل فيه المهندسات العربيات على المستوى العربي.