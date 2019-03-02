النيابة الإدارية تُحقق فى صرف معاش سيدة متوفية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تباشر النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، تحقيقاتها فى القضية رقم 116 لسنة 2019، والخاصة بالاستيلاء بدون وجه حق على معاش سيدة متوفية منذ 10 سنوات.

تعود أحداث القضية عندما وردت شكوى للنيابة الإدارية من مكتب تأميينات القنايات، تتطالب ورثة السيدة "حكمت عليوة إبراهيم" برد مبلغ مالى 73659 جنيه، قيمة معاش المتوفية، والذى تم صرفه على مدار السنوات العشرة الماضية.

وتبين أن صاحبة المعاش توفيت فى 2009 وقام ورثتها بتسليم كارت الصرف الخاص بها، إلا أنه تبين قيام شخص مجهول بصرف المعاش منذ 2010، فيما بلغت قيمة المبالغ المنصرفة 73659 جنيه.