المكسيك تتطلع لأهداف أمريكية جديدة فى النزاع بشأن رسوم الصلب

قالت مسؤولة مكسيكية كبيرة إن بلادها قد تفرض قريبا رسوما على منتجات أمريكية إضافية في ظل تعديلها لقائمة الأهداف المنتقاة للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 على الصلب والألومنيوم.

وأبلغت لوز ماريا دي لا مورا، وكيلة وزارة الاقتصاد المكسيكية، رويترز في مقابلة أمس الجمعة بأنه إذا لم تلغ الحكومة الأمريكية الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم، فإن حكومة المكسيك ستصبح لديها قائمة جاهزة ومعدلة بالأهداف الأمريكية خلال نحو شهرين.

أضافت "نُجري تقييما، وهناك منتجات من القطاع الزراعي. ومن المحتمل أن نضيف منتجات جديدة ونخرج البعض، فضلا عن (منتجات) في القطاع الصناعي وقطاع الصلب"