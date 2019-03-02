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المرور تضبط 5119 مخالفة و36 متعاطى مواد مخدرة بحملات على الطرق

السبت، 02 مارس 2019 03:13 م
المرور تضبط 5119 مخالفة و36 متعاطى مواد مخدرة بحملات على الطرق المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت الحملات التى شنتها اﻹدارة العامة للمرور من ضبط 5119 مخالفة مرورية متنوعة خلال "24" ساعة ، من بينها 2063 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق، كما ضبط 36 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم اتخاذ اﻹجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

تأتى تلك الحملات ضم استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور ويتم توجيه الإدارة العامة للمرور للعديد من الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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