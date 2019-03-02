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المرصد السورى: مقتل 8 أشخاص جراء افجار انتحارى فى مدينة إدلب

السبت، 02 مارس 2019 05:22 ص
المرصد السورى: مقتل 8 أشخاص جراء افجار انتحارى فى مدينة إدلب جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بمقتل 8 أشخاص جراء تفجير انتحارى استهدف مطعمًا فى مدينة إدلب السورية.

وذكر المرصد السورى - وفقا لقناة "روسيا اليوم "الإخبارية، الجمعة - أن شخصًا فجر نفسه بحزام ناسف، فى مطعم فيوجن بحى الضبيط فى إدلب، بعد أن فتح النار على من كانوا فى المطعم من سلاح خفيف كان بحوزته، حيث قتل فى التفجير 6 عناصر من التشكيلات المسلحة وزوجة قيادى للمسلحين وطفل كان برفقتها.

وأشار المرصد السورى، إلى أن المطعم يرتاده عادة إرهابيون من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى مختلف الجماعات المسلحة الموجودة بالمنطقة.

 


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مقتل 8 أشخاص

تفجير انتحارى

إدلب




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