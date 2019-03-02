المرصد السورى: مقتل 8 أشخاص جراء افجار انتحارى فى مدينة إدلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بمقتل 8 أشخاص جراء تفجير انتحارى استهدف مطعمًا فى مدينة إدلب السورية.
وذكر المرصد السورى - وفقا لقناة "روسيا اليوم "الإخبارية، الجمعة - أن شخصًا فجر نفسه بحزام ناسف، فى مطعم فيوجن بحى الضبيط فى إدلب، بعد أن فتح النار على من كانوا فى المطعم من سلاح خفيف كان بحوزته، حيث قتل فى التفجير 6 عناصر من التشكيلات المسلحة وزوجة قيادى للمسلحين وطفل كان برفقتها.
وأشار المرصد السورى، إلى أن المطعم يرتاده عادة إرهابيون من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى مختلف الجماعات المسلحة الموجودة بالمنطقة.
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