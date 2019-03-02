"القودة" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد نجع الشطب بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، اليوم، السبت، مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "الخولى وداود" بعد صراع استمر 4 سنوات.



حضور الصلح

حضر مراسم الصلح العميد طارق هجرسى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، وأحمد عبد الوهاب رئيس مدينة كوم أمبو، والمقدم صالح عبد الحليم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ونحو ألفى شخص من الأهالى.



طرفا الخصومة

وفى سياق العادات والتقاليد المتبعة فى الصلح بالصعيد والمعروفة باسم "القودة"، تقدم محمود حسين محمود من عائلة الخولي ووالد الجانى إلى عبد المطلب محمد من عائلة داود ووالد المجني عليه، وقدم له كفنه على يديه، بعدها تعانق الطرفان فى إشارة لقبول الصلح، وسط تهليل وتكبير الحضور.



جانب من الحضور

ويذكر أن الواقعة تعود إلي عام 2015 عندما وقعت مشاجرة بين يحيي محمود حسين من عائلة الخولي ومحمد محمود حسين من عائلة داود قام علي أثرها الأول بقتل الثانى وتم القبض علية وحبسه 7 سنوات، وخلال تلك الفترة من الصراع القائم بين العائلتين، نجحت جهود رجال المصالحات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تقريب وجهات النظر وإتمام مراسم صلح اليوم بين العائلتين.