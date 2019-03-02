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القنصل العام لدولة الصين يفتتح غدًا معرضًا حول الانفتاح الصينى بالإسماعيلية

السبت، 02 مارس 2019 10:52 ص
القنصل العام لدولة الصين يفتتح غدًا معرضًا حول الانفتاح الصينى بالإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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يستقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، غدًا الأحد جاولينج القنصل العام لدولة الصين خلال زيارتها المرتقبة لمحافظة الإسماعيلية على رأس وفد من ممثلى مدينة "سوتسو" الصينية والذى يضم نواب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبى الصينى بمدينة "سوتسو".

ومن المنتظر أن يتم استقبال قنصل الصين والوفد المرافق لها بمقر ديوان عام المحافظة فى الساعة الحادية عشر قبل ظهر الغد.

ويتضمن برناج الزيارة حضور افتتاح المعرض الدولى للإصلاح والانفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة وزيارة معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس.

 

 


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