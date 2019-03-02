video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القرية الفرعونية تستضيف وفدًا شبابيًا من أبناء المصريين المقيمين بفرنسا

السبت، 02 مارس 2019 06:01 م
القرية الفرعونية تستضيف وفدًا شبابيًا من أبناء المصريين المقيمين بفرنسا القرية الفرعونية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

استضافت القرية الفرعونية بمحافظة الجيزة عددًا من أبناء الجيل الثانى والثالث المقيمين فى فرنسا، وقام الوفد بجولة نهرية بين نماذج من المعابد الفرعونية المختلفة، واستمعوا إلى شرح واف لتاريخ مصر الفرعونى، ورمزية بناياتها والنقوش الخاصة بها، كما قاموا بزيارة نموذج لمقبرة توت عنخ أمون وهى نسخة من المقبرة الأصلية، وكذلك نموذج لمعبد الكرنك وطريق الكباش، وأنهوا يومهم بجولة فى اليخت الفرعوني.

 

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة هذه البرامج لأبنائنا من الجيل الثانى والثالث، لتعريفهم بتاريخ بلدهم مصر وتوثيق تلك اللحظات حتى يتمكنوا من نقلها ونشرها بين مجتمعاتهم التى يسكنونها، ليمثل ذلك جانبا هاما من دورهم تجاه هذا البلد متمثلا فى تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، ويبدأ هذا من اقتناع الشباب بحقيقة الوضع الداخلى، وما لمسوه من أمن وأمان يسود كافة أرجاء الوطن.

 

ومن ناحيتهم، أعرب الوفد الشبابى عن سعادته ‏وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة، وعظمة معالم مصر التى تجسد الحضارات المتعاقبة التى نشأت على أرض المحروسة.

 

والجدير بالذكر أن وحدات المظلات بالقوات المسلحة كانت قد استضافت الوفد، فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بربط أبنائها المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم والمحافظة على ولائهم وقيمهم المصرية العريقة، ولزيادة وعيهم بشأن ما تشهده مصر من تحديات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القاهرة تستضيف اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية

القرية الفرعونية

الجيزة

فرنسا

المعابد الفرعونية

تاريخ مصر الفرعوني




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة