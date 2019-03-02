القرية الفرعونية تستضيف وفدًا شبابيًا من أبناء المصريين المقيمين بفرنسا

كتب محمود راغب

استضافت القرية الفرعونية بمحافظة الجيزة عددًا من أبناء الجيل الثانى والثالث المقيمين فى فرنسا، وقام الوفد بجولة نهرية بين نماذج من المعابد الفرعونية المختلفة، واستمعوا إلى شرح واف لتاريخ مصر الفرعونى، ورمزية بناياتها والنقوش الخاصة بها، كما قاموا بزيارة نموذج لمقبرة توت عنخ أمون وهى نسخة من المقبرة الأصلية، وكذلك نموذج لمعبد الكرنك وطريق الكباش، وأنهوا يومهم بجولة فى اليخت الفرعوني.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة هذه البرامج لأبنائنا من الجيل الثانى والثالث، لتعريفهم بتاريخ بلدهم مصر وتوثيق تلك اللحظات حتى يتمكنوا من نقلها ونشرها بين مجتمعاتهم التى يسكنونها، ليمثل ذلك جانبا هاما من دورهم تجاه هذا البلد متمثلا فى تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، ويبدأ هذا من اقتناع الشباب بحقيقة الوضع الداخلى، وما لمسوه من أمن وأمان يسود كافة أرجاء الوطن.

ومن ناحيتهم، أعرب الوفد الشبابى عن سعادته ‏وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة، وعظمة معالم مصر التى تجسد الحضارات المتعاقبة التى نشأت على أرض المحروسة.

والجدير بالذكر أن وحدات المظلات بالقوات المسلحة كانت قد استضافت الوفد، فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بربط أبنائها المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم والمحافظة على ولائهم وقيمهم المصرية العريقة، ولزيادة وعيهم بشأن ما تشهده مصر من تحديات.