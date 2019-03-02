القبض على عاطل بحوزته 4 أسلحة نارية بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مفادها قيام المدعو "سلامة.ح .ع" 24سنة، عاطل ومقيم مدينة السلام، دائرة القسم، بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وأستئذان النيابة العامة، وباستهداف المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه بأكمنه أعدت لذلك، وبحوزته 4 سلاح نارى عبارة عن "طبنجة مطموسة الأرقام عيار 9مم ، و3 فرد خرطوش محلى الصنع ، ومبلغ مالى 2000 جنية وعدد 2هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصليه تجارته والهواتف للاتصال بعملائه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 145 لسنة 2019م جنايات أ د ط قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.