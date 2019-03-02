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القبض على تشكيل عصابى لسرقة ماكينات الرى من المواطنين بسوهاج

السبت، 02 مارس 2019 01:55 م
القبض على تشكيل عصابى لسرقة ماكينات الرى من المواطنين بسوهاج حبس -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، برئاسة الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة، من إلقاء القبض عل تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير الرى، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها هيثم ض أ ح 32 سنة عامل والسابق إتهامه في قضيتى سرقات متنوعه و مخدرات ومطلوب للتنفيذ عليه في القضية  جنح قسم أسوان لسنة 2017 " سرقة " حصر  لسنة 2018 حضوري شهر مع الشغل والنفاذ بجلسه 3/1/2019 ومحمد ع ص ع 43 سنة عامل والسابق إتهامه في قضيتى مشاجرة وضرب ، سلاح بدون ترخيص  ومطلوب للتنفيذ عليه في القضية جنح مستأنف مركز دار السلام لسنة 2016 كلي  لسنة 2018 حصر  لسنة 2018 غيابي 48 وكفالة 10 جنيهاً بجلسه 12/6/2018 " ضرب " وحارس م م ع 37 سنة عامل و فيصل ش ح م 26 سنة عامل يقيمون بناحية دائرة المركز وعوض ع ع أ 19 سنة عامل ويقيم حمرا دوم – نجع حمادي  قنا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـي سرقة مواتير الري متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي 
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة برئاسة العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة، وأسفرت أحداها عن ضبطهم وبحوزة الأول بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 43736 13 و 4 طلقات من ذات العيار ووبحوزة الثاني فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12  وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالي 690 جنيه ].
 
وبمواجهتهم قررا بمضمون ما تقدم، وأضافوا بارتكاب واقعة المحضر  جنح المركز لسنة 2019 عن بلاغ كلاً من محمد ح م م ، محمد س م أ يقيمان بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز سرقة " 2 " ماكينة ري، وواقعة المحضر رقم جنح المركز لسنة 2019 عن بلاغ كلاً من سمير س م أ ، كرم إ أ يقيمان بناحية البلابيش المستجدة / دائرة المركز سرقة " 2 " ماكينة ري واقعة المحضر إداري المركز لسنة 2019 عن بلاغ رضية ع م م – تقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز سرقة موتور مياه تم ضبط "2" ماكينه ري ، موتور مياه " .
 
 

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