الفطيم والحبتور بالمقدمة.. الإمارات تتصدر الدول الأكثر احتضانا للمليارديرات

كتب آسر أحمد

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول احتضاناً للمليارديرات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدد 24 ملياردير.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن دولة الإمارات احتلت الترتيب رقم 20 على مستوى العالم، من حيث أكثر الدول احتضاناً للمليارديرات، متقدمة على السويد والدنمارك وهولندا وموناكو والنمسا والسعودية والنرويج.

وفى تصنيف لمؤسسة هورون الصينية، فإن مدينة دبى الإماراتية، تصدرت مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى قائمة أثرياء العالم 2019، محتضنة 18 ملياردير متقدمة على جنيف وسدني وستوكهولم.

وضمت قائمة أثرياء الإمارات 7 إماراتيين، تصدرهم ماجد الفطيم الذى حل فى المرتبة 112 متقدماً 32 درجة عن ترتيبه السابق 149 بثروة 12 مليار دولار، بزيادة 9% من 11 مليار دولار في 2018، وحل خلف الحبتور في المرتبة 277 متقدماً 495 درجة من ترتيبه السابق 773 بثروة 6.5 مليارات دولار من 3.4 مليارات دولار في 2018.

وجاء عبد الله الفطيم فى المرتبة 765 عالمياً، بثروة قدرت بنحو 3.1 مليارات دولار، وحل حسين سجوانى فى المرتبة 1497 بثروة 1.7 مليار دولار، وجاء سيف الغرير وعائلته في المرتبة 1086 بثروة 1.4مليار دولار، واحتل عبد الله أحمد الغرير وعائلته المركز الـ 2038 بثروة 1.2 مليار دولار، كما ضمت القائمة خليفة بطي بن عمير بثروة 1.2 مليار دولار.

وعالمياً تصدر جيف بيزوس من أمازون المركز الأول فى 2019، بزيادة 24 مليار دولار عن العام الماضى لتصل ثروتة 147 مليار دولار، وحل بيل جيتس، فى المركز الثانى فى قائمة هورون لأغنياء العالم 2019، بثروة 96 مليار دولار، وصنفت المؤسسة الصينية 2470 مليارديراً من 67 دولة ومن 1931 شركة، بانخفاض إجمالى الثروة بمقدار 950 مليار دولار أمريكي أو 9% لتصل إلى 9.6 تريليونات دولار.