الصناعات الغذائية تناقش لائحة "سلامة الغذاء" الأربعاء المقبل

كتبت- منى ضياء

تعقد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ندوة الأربعاء المقبل لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء، بحضور الدكتور حسين منصور رئيس مجلس ادارة الهيئة هيئة سلامة الغذاء، بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

ويتم خلال اللقاء، الرد على استفسارات أعضاء الغرفة ومناقشتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، بالإضافة إلى القرار رقم 1 لسنة 2018 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 15 أغسطس 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة الصادر من مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتسعى غرفة الصناعات الغذائية إلى مساندة وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتمكن من أداء المسئوليات والمهام المنوطة بها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.