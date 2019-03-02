الصحة الجزائرية تؤكد وفاة شخص واصابة 183 آخرين فى مظاهرات أمس

كتب – محمود محيى

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية منذ قليل، حالة وفاة واحدة وإصابة 183 شخصا خلال المسيرات الشعبية التي جرت أمس الجمعة بمختلف ولايات الجزائر، ضد سعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية خامسة.

وأوضح بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة أستقبل جثة المواطن حسان بن خدة البالغ من العمر 56 سنة، مشيرا الى انه "نظرا لعدم معرفة أسباب وفاته تقرر وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها إجراء عملية تشريح لمعرفة سبب الوفاة".

واستقبلت المؤسسات العلاجية بالجزائر 183 جريحا وغادروها بعد تلقيهم العلاجات المناسبة باستثناء 5 حالات توجد تحت المراقبة الطبية من بينهم حالة واحدة حرجة، حسب نفس المصدر.

وكانت المديرية العامة للامن الوطني قد أعلنت في بيان لها أن 56 شرطيا قد أصيبوا بجروح أمس بالجزائر العاصمة خلال عملية لاستعادة النظام العام، على إثر أعمال عنف وتخريب، على حد قولها.