السيطرة على حريق شب داخل مخزن مجاور لمدرسة ابتدائى فى طلخا

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بالمخزن المجاور لمدرسة عاطف الشرقاوى الابتدائية التابعة لمركز طلخا.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بنشوب حريق داخل مخزن بجوار مدرسة ابتدائي بطلخا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق .

على الفور بعد إخطار على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية - بوجود حريق بالمخزن المجاور بمدرسة عاطف الشرقاوي الابتدائية التابعة لإدارة طلخا التعليمية، كلف كل من الدكتور أحمد هيكل - مدير عام التعليم العام، و مجدى الغريب - مدير التعليم الابتدائي، للوقوف على ما حدث ووضع تقرير مفصل عن الحادث .

وجاء تقرير اللجنة المشكلة من المديرية وإدارة طلخا التعليمية، بأن حارس المخزن الملاصق للمدرسة أشعل النار بغرض التدفئة، فاشتعل المخزن المجاور للمدرسة، حيث تحركات الجهات المعنية من الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق، ولم تمس المدرسة بسوء وان العملية التعليمية تسير بشكل طبيعى ومنتظم ولم يصاب اى شخصى فى المدرسه ولم تتأثر المدرسة بالحريق.