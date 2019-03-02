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الرئيس السودانى يعزى نظيره الصومالى فى ضحايا تفجير مقديشيو

السبت، 02 مارس 2019 02:00 ص
الرئيس السودانى يعزى نظيره الصومالى فى ضحايا تفجير مقديشيو عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
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أجرى الرئيس السودانى، عمر البشير، الجمعة، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو، معزيًا فى ضحايا حادث انفجار السيارة المفخخة بالعاصمة مقديشيو، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب البشير - خلال الاتصال - عن تعازى السودان حكومة وشعبًا فى ضحايا الحادث، سائلاً الله الرحمة للمتوفين وعاجل الشفاء للجرحى.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالى عن شكره وتقديره لنظيره السوداني، على تعازيه للشعب الصومالى ، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.

 


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