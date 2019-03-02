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الدفع بمهندسين وأوناش لرفع كوبرى المشاه المنهار بـ"مصر إسكندرية" الزراعى

السبت، 02 مارس 2019 11:36 م
الدفع بمهندسين وأوناش لرفع كوبرى المشاه المنهار بـ"مصر إسكندرية" الزراعى كوبرى المشاه المنهار
كتب على عبد الرحمن
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تابعت وزارة التنمية المحلية واقعة السقوط الجزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال" علي طريق الإسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فور تلقيه خبر بالواقعة، تواصل مع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، الذي أكد أنه في تمام الساعة ٩:٥٠ مساء اليوم السبت حدث انهيار جزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال بطريق الإسكندرية الزراعي والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري بسبب اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة ببعض المعدات ذات الأطوال فوق المسموح بها على الطريق، ما تسبب في انهيار جزئي للكوبري، وتعطل حركة المرور في الاتجاهين، ولم تحدث أي إصابات في الأرواح .

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم على الفور الدفع بعدد من المهندسين والأوناش التابعة لمدن قليوب وطوخ إلى موقع الحادث، لسرعة التعامل مع الواقعة، ورفع الكوبري المنهار من الطريق لإعادة فتحه .

وأضاف المحافظ، أنه تواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حالياً موقع الحادث، وتم تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق وسرعة التعامل مع الحادث .

ووجه اللواء محمود شعراوي غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة علي مدار الساعة لجهود المحافظة حتى يتم حل المشكلة ورفع الكوبرى المنهار وتسيير حركة المرور بالطريق .

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وزارة التنمية المحلية

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