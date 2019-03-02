الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق فى مزرعة نخيل بالخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق محدود فى مزرعة نخيل بمنطقة المجاهدين فى مدينة الخارجة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث تمكنت وحدات الأطفاء من السيطرة على الحريق والانتهاء من مرحلة التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى مخلفات نخيل بإحدى المزارع بمنطقة المجاهدين، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.