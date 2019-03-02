الحكومة عن شائعة إصابة تلاميذ ابتدائى بالعقم: التطعيمات مطابقة للمواصفات العالمية

كتبت ــ هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء عن عدم صلاحية تطعيمات تلاميذ المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة وتسببها فى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة تظهر مستقبلاً من بينها العقم، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة على عدم تسبب تطعيمات حملة الأنيميا والتقزم والسمنة فى أي أمراض، وأن تطعيمات الحملة صالحة وآمنة تماماّ ومطابقة لكافة المعايير الصحية العالمية، موضحةً أن هذه الحملة تأتي فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بصحة أبنائه الطلاب وحمايتهم من هذه الأمراض واكتشافها في مرحلة مبكرة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وتابعت الوزارة، أن هذه الحملة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 15 فبراير حتي 28 فبراير، وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فقد بدأت خلال الفترة من 1 مارس إلى 20 من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد).

وأشارت الوزارة إلى أن أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شىء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم.