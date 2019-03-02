الجريدة الرسمية تنشر قرار المرشدين السياحيين بإغلاق مقر شركة بالغربية

كتبت آمال رسلان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلغاء بند رقم "2" من القرار الإدارى رقم 453 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن في محل بالدور الأرضي بالعقار ملك/ محمد على الجمل – شارع المدير – دائرة قسم أول كفر الشيخ – محافظة الغربية، تحت اسم شركة النهى إيجيبت للسياحة، لعدم إمكانية تنفيذه لترك الشركة المقر.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، في الجريدة الرسمية، تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.