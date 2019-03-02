الجالية الجزائرية فى لندن تنظم مظاهرة كبيرة ضد "العهدة الخامسة"

كتب – محمود محيى

شارك المئات من أفراد الجالية الجزائرية بالعاصمة البريطانية لندن في وقفة احتجاجية اليوم السبت ضد "العهدة الخامسة" للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية" إنه وفقا لما أظهرته مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المئات شاركوا في الوقفة، مرددين النشيد الوطني إضافة إلى شعارات معادية للرئيس وحاشيته.

وكانت قد جابت المسيرات التى شاركت فيها جموع كبيرة من المواطنين أغلبهم شباب، أمس الجمعة أهم الشوارع الرئيسية بالعاصمة الجزائرية انطلاقا من ساحة "أول مايو"، مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي، وديدوش مراد، والبريد المركزى ثم شارع زيغود يوسف وذلك وسط حضور أمنى مكثف.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية مساء اليوم السبت، حالة وفاة واحدة وإصابة 183 شخصا خلال المسيرات الشعبية التى جرت أمس الجمعة بمختلف ولايات الجزائر، ضد سعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية خامسة.