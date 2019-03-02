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البحوث الفلكية: الخميس المتمم لجمادى الآخر وغرة رجب فلكيا الجمعة المقبلة

السبت، 02 مارس 2019 08:18 م
البحوث الفلكية: الخميس المتمم لجمادى الآخر وغرة رجب فلكيا الجمعة المقبلة هلال شهر رجب
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة وأربع دقائق مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 6 مارس "يوم الرؤية".



وقال الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، إنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.


وأكد أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية سيكون يوم الخميس 7 مارس المقبل المتمم لشهر جمادى الآخر وتكون غرة شهر رجب لعام 1440 هجريًا فلكيًا يوم الجمعة 8 مارس المقبل.



 


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هلال رجب

شهر رجب




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