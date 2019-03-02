البحرين تدين العمليتين الإرهابيتين فى العراق والصومال

المنامة /أ ش أ/

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابى، الذى وقع فى مدينة الموصل العراقية، وأدى إلى مقتل واصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع العراق فى مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن خالص التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الذى يستهدف ترويع الآمنين وتهديد الأبرياء.

كما أدانت وزارة خارجية البحرين الهجوم الإرهابى الذى استهدف منطقة تجارية فى مدينة مقديشو بالصومال، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الصومال ضد كل أشكال الإرهاب، مشددة على موقف المملكة الراسخ الذى ينبذ كل أنواع العنف والتطرف والإرهاب، والداعى إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التى تزعزع الأمن والسلم.