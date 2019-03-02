اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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السيسى يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر.. ويوجه رئيس الوزراء ووزير الإسكان بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

بعد الحوت الأزرق ومريم.. دار الإفتاء تحذر من لعبتى MOMO وpubg وتطالب بتجريمها

البنك الأوروبى: 4 مليارات يورو استثماراتنا بمشروعات التنمية فى مصر

محافظة القاهرة تعلن تجهيزها حمامات عمومية لوضعها بالميادين العامة خلال استضافة كأس الأمم الإفريقية

"التضامن" تبدأ صرف معاشات مارس غدا الأحد من منافذ مكاتب التأمينات.. وتحدد الخميس آخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

فصل مدرسة أمريكية بعد شنها هجوما عنصريا ضد مصرية مسلمة فى تكساس

أسعار الذهب تشهد أكبر تراجع لها فى 2019.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها للجرام

طقس الغد معتدل شمالا مائل للدفء بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 13 درجة