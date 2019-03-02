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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 02 مارس 2019 11:55 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

السيسى يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر.. ويوجه رئيس الوزراء ووزير الإسكان بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

1

بعد الحوت الأزرق ومريم.. دار الإفتاء تحذر من لعبتى MOMO

وpubg وتطالب بتجريمها

2

البنك الأوروبى: 4 مليارات يورو استثماراتنا بمشروعات التنمية فى مصر

3

محافظة القاهرة تعلن تجهيزها حمامات عمومية لوضعها بالميادين العامة خلال استضافة كأس الأمم الإفريقية

4

"التضامن" تبدأ صرف معاشات مارس غدا الأحد من منافذ مكاتب التأمينات.. وتحدد الخميس آخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

5

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

6

فصل مدرسة أمريكية بعد شنها هجوما عنصريا ضد مصرية مسلمة فى تكساس

7

أسعار الذهب تشهد أكبر تراجع لها فى 2019.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها للجرام

8

طقس الغد معتدل شمالا مائل للدفء بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 13 درجة

9

المنتخب الوطنى يطير إلى النيجر 21 مارس.. و10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى

 
10

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السكة الحديد

حريق القطارات

وقف حركة القطارات

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