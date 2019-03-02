استئناف مظاهرات السترات الصفراء فى باريس للسبت السادس عشر

إيمان حنا

خرج محتجو "السترات الصفراء" اليوم، السبت، فى جميع أنحاء فرنسا لاستئناف مظاهراتهم للأسبوع السادس عشر، بحسب فرانس برس.

وطبقا لوكالة "فرانس برس" فإن أبرز شخصيات هذا الحراك، مثل إيريك درويه وبريسيلا لودوسكي وماكسيم نيكول، يسعون إلى تعبئة كبيرة خلال المظاهرات.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى "العودة إلى الهدوء"، مؤكداً أن أعمال العنف التى تشهدها تظاهرات السبت "غير مقبولة"، وكان ماكرون قد دعا مرات عدة إلى الهدوء من دون جدوى.

وكان ماكرون قد أطلق في يناير نقاشاً وطنياً ليتمكن كل فرنسي من التعبير عن مطالبه خلال شهرين، ويرفض العديد من محتجي "السترات الصفراء" هذا النقاش معتبرين أنه "مهزلة".