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ارتفاع مستوى سطح البحر يتسبب فى تلف مزارع ولاية أمريكية

السبت، 02 مارس 2019 02:28 م
ارتفاع مستوى سطح البحر يتسبب فى تلف مزارع ولاية أمريكية تغير المناخ
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ارتفاع مستوى سطح البحر اضر بالمزارع فى ولاية كارولينا الشمالية، حيث تسبب فى ملوحة التربة وتدمير المحاصيل الزراعية.
 
 
 
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن فى البداية ظهرت بقع مالحة صغيرة  متفرقة فى التربة مما عاق نمو فول الصويا وذبلت الأعشاب وماتت. لكن فى الأونة الاخيرة نمت هذه البقع القاحلة، وفى الأيام الجافة، يترسب الملح من الوحل.
 
 
 
وقال أليكس ماندا، خبير المياه فى جامعة كارولينا الشرقية، الذى يقود مجموعة من طلاب الدراسات العليا لعرفة سبب تسمم أرض بوج، وا الذى يمكن فعله لوقف الأمر: "لقد تفاقم الأمر سوءًا".
 
 
 
ومن بين العديد من الآفات الناجمة عن تغير المناخ، الجفاف والحشرات والحرائق والفيضانات، غير أن تسرب المياه المالحة إلى الأراضى الزراعية يشبه إلى حد كبير لعنة كتابية، تقول الصحيفة. إن ارتفاع مستوى البحار وغرق الأرض وتقلبات الطقس يتآمران للتسبب فى انتقال ملح المحيط ليلوث الخزانات الجوفية وتحويل الحقول الخصبة إلى قاحلة.
 
 
 
و توقعت دراسة أجريت عام 2016 فى مجلة ساينس العلمية أن 9% من السواحل فى الولايات المتحدة معرضة لتسرب المياه المالحة - وهة نسبة من المرجح أن تنمو مع استمرار ارتفاع درجة حرارة العالم. وقال ماندا إن العلماء بدأوا للتو تقييم التأثير المحتمل على الزراعة، وليس من الواضح حتى الآن مدى إمكانية التخفيف من حدته.

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تغير المناخ

ارتفاع سطح البحر

ملوحة التربة

الزراعة




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