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إخلاء سبيل وكيل مكتب بريد دمياط بعد رده أموال أصحاب المعاشات

السبت، 02 مارس 2019 10:23 ص
إخلاء سبيل وكيل مكتب بريد دمياط بعد رده أموال أصحاب المعاشات مكتب بريد - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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أخلت النيابة العامة بدمياط، سبيل وكيل مكتب بريد دمياط بالقضية المتهم فيها باختلاس 21 ألف جنيه من أموال المعاشات بضمان محل عمله بعد رد المبلغ. 

وكانت شرطة مباحث البريد بدمياط، قد ألقت القبض على وكيل مكتب بريد دمياط، لاختلاسه 21 ألف جنيه من أموال المعاشات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث البريد معلومات مفادها قيام "صلاح عبد العال البلتاجى" وكيل مكتب بريد دمياط ومقيم بقرية الشعراء باختلاس 21 ألف جنيه من أموال أصحاب المعاشات.

تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1495 لسنة 2019 إدارى مركز دمياط.

 

 

 


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