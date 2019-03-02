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إحالة 3 متهمين لفضيلة المفتى لقتلهم مواطنين فى البساتين

السبت، 02 مارس 2019 12:20 م
إحالة 3 متهمين لفضيلة المفتى لقتلهم مواطنين فى البساتين إعدام-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم، فى اتهامهم بقتل مواطنين بالبساتين.

 

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين  علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

 

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهمين "محفوظ محمد"، و" حمدى محمد"، و"عاطف محمد"، بقتل المجنى عليهما "خالد محمد محمد، ومحمد جمال" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وتنفيذا لمشروعهم الإجرامى، أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا بها إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجودهما به، ثم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليهما واستكملوا الاعتداء على المجنى عليه الثانى باستخدام الأسلحة البيضاء، قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا إصاباتهما التى أودت بحياتهما.

 

 


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