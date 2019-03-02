إتمام إجراءات الاكتتاب فى زيادة رأسمال "يوباك" الكويتية بـ59 مليون دولار

الكويت - أ ش أ

أعلنت شركة المشروعات المتحدة للخدمات الجوية "يوباك" الكويتية، إتمام إجراءات الاكتتاب في زيادة رأسمالها بقيمة إجمالية بلغت 18.013 مليون دينار كويتي "59 مليون دولار أمريكي"، وذلك من خلال إصدار 32.750 مليون سهم، بسعر طرح 550 فلسا للسهم الواحد.

وأوضحت "یوباك" الكويتية فى بیان صحفى الیوم السبت، أن عملیة الاكتتاب استوفت كل المتطلبات القانونیة وفقا للوائح هيئة أسواق المال وتمت تغطیة الإصدار بالكامل من مساهمي الشركة الحالیین.

وقالت، إن أثر الزیادة سینعكس في البیانات المالیة للفترة المنتهية في 31 مارس الجاري، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الاكتتاب بتاریخ 14 فبرایر الماضي، وتم الإنتهاء كذلك من تخصیص أٍسهم الزیادة بتاریخ 19 فبرایر الماضي.

ونقل البیان عن نائب رئیس مجلس الإدارة والرئیس التنفیذي لـ"یوباك" نادیة عقیل قولھا، إن حصیلة الإصدار ستستخدم في تطویر عملیات الشركة والاستثمار في مشاریع جدیدة لاسیما مشروع (ریم مول) في أبو ظبي والمستهدف استكماله بنهاية عام 2020.

وثمنت عقیل سرعة استجابة ودعم هيئة أسواق المال لعملیة زیادة رأس المال ودور مدیر الإصدار ووكیل الاكتتاب شركة المركز المالي الكویتي "المركز".

وتأسست (یوباك) في عام 2000 وأدرجت في (بورصة الكویت) عام 2006 ویبلغ رأسمالها المصرح بها 38.2 ملیون دینار "نحو 126.06ملیون دولار".

وتكمن أغراض الشركة في تقدیم الخدمات الأرضیة للطائرات وعقد اتفاقیات الخدمات الأرضیة وتنظیف وتأجیر الطائرات وخدمات السیاحة والسفر والشحن واتفاقیة الخدمات الأرضیة للسفر والشحن وتموین الطائرات.