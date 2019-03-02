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أكبر تراجع لسعر الذهب فى 2019.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها للجرام

السبت، 02 مارس 2019 11:18 ص
أكبر تراجع لسعر الذهب فى 2019.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها للجرام الذهب_ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجل سعر الذهب اليوم فى مصر أكبر تراجع له منذ مطلع العام الجارى 2019، حيث انخفض سعر الذهب قرابة 7 جنيهات دفعة واحدة، نتيجة هبوط حاد لسعر الذهب العالمى بلغت نسبته 1.4 % لتهبط أوقية الذهب من 1309 دولار إلى 1293 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 636 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 727 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 545 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5096 جنيها للجرام

أوقية الذهب "السعر العالمى": 1293 دولار .

 

وبهذا التراجع فى سعر الذهب يصبح اجمالى انخفاض الذهب فى مصر خلال يومين  12 جنيها للجرام الوحد، الأمر الذى قد يرفع من حجم المبيعات للذهب بحسب مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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