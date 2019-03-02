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أحمد السويدي: مصر الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات بأفريقيا والشرق الأوسط

السبت، 02 مارس 2019 08:53 م
أحمد السويدي: مصر الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات بأفريقيا والشرق الأوسط أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي اليكتريك
كتب إسلام سعيد
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قال رجل الأعمال أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي اليكتريك، إن مصر تمتلك العديد من المميزات النسبية التي دفعتها لتكون أكثر الدول قدرة علي جذب الاستثمارات الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا. 
 
وقال خلال مشاركته بالنسخة الرابعة لملتقي مصر للاستثمار اليوم، إن أبرز تلك المميزات هي انخفاض تكاليف عناصر الاستثمار مثل الاراضي والعملة والطاقة ، بالإضافة الي وجود الاتفاقيات التجارية التي تتيح القدرة علي النفاذية والمنافسة بمختلف الأسواق العالمية. 
 
و كشف عن أن مجموعته تتواجد بقوة داخل القارة الأفريقية وخاصة بدول تنزانيا وانجولا والسودان بمجالات الطاقة والبنية الأساسية والتنمية الصناعية، مشيراً إلي حرص المجموعة علي مواصلة تعزيز ضخ الاستثمارات الجديدة داخل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة الأفريقية.
 
 
 

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