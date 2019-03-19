video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

790 ألف جنيه إجمالى تمويل 120مشروعًا إقتصاديًا بالمنوفية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:26 م
790 ألف جنيه إجمالى تمويل 120مشروعًا إقتصاديًا بالمنوفية الدكتور ايمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية اجتماعا بحضور الدكتور ايمن مختار سكرتير عام المحافظة ومديرى إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة حيث تم تمويل 146مشروعاً اقتصادياً بإجمالى 790000 جنيه فى مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وقد أوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة على تمويل 146 مشروع سبق أن تقدم بها مواطنين من 35 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين فى مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية أغنام – تربية ماعز) بإجمالى 255000جنية، ومشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة رى – عزاقة – دشاشة – حصادة - فراطة – ماكينة سيلاج) بإجمالى 142000جنية، ومنافذ البيع والتوزيع (كشك- حدايد وبويات- محل بقالة) بإجمالى 13000جنية، ومشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- ماكينة تريكو- ماكينة خياطة – فراز لبن) بإجمالى 372000 جنية، ومشروع تربية النحل 5000جنية، ومشروع تربية الدواجن بإجمالى 3000جنية .

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها ، وضرورة سداد الاقساط فى مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يتفقد معرض منتجات مشروعات المرأة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاثاث المنزلى

القروض

مشروع اقتصادى




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة