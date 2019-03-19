790 ألف جنيه إجمالى تمويل 120مشروعًا إقتصاديًا بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية اجتماعا بحضور الدكتور ايمن مختار سكرتير عام المحافظة ومديرى إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة حيث تم تمويل 146مشروعاً اقتصادياً بإجمالى 790000 جنيه فى مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وقد أوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة على تمويل 146 مشروع سبق أن تقدم بها مواطنين من 35 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين فى مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية أغنام – تربية ماعز) بإجمالى 255000جنية، ومشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة رى – عزاقة – دشاشة – حصادة - فراطة – ماكينة سيلاج) بإجمالى 142000جنية، ومنافذ البيع والتوزيع (كشك- حدايد وبويات- محل بقالة) بإجمالى 13000جنية، ومشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- ماكينة تريكو- ماكينة خياطة – فراز لبن) بإجمالى 372000 جنية، ومشروع تربية النحل 5000جنية، ومشروع تربية الدواجن بإجمالى 3000جنية .

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها ، وضرورة سداد الاقساط فى مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.