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وسائل إعلام غربية تطالب أردوغان بالتوقف عن المتاجرة بدماء ضحايا الإرهاب

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:13 م
وسائل إعلام غربية تطالب أردوغان بالتوقف عن المتاجرة بدماء ضحايا الإرهاب أوردغان
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن اليونان طلبت من الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان ، التوقف عن إثارة الحماس القومي من خلال إعادة كتابة التاريخ بهدف مغازلة الناخبين قبل الانتخابات المحلية التركية، والتى يواجه فيها تحديا كبيرا لاسيما مع تردى الوضع الاقتصادى.

وطالبت وزارة الخارجية اليونانية ، الرئيس  التركي من تخفيف حدة خطاب حملته الانتخابية ،  بعد أن اتهم الغرب بالتآمر على بلاده. وقال أردوغان إن الهجوم الإرهابي النيوزيلندي في الأسبوع الماضي ، والذي قتل فيه 50 مسلما ، كان جزءا من مؤامرة دولية ضد الإسلام وتركيا، بحسب التايمز.

وبحسب الصحيفة ، إن  أردوغان استخدم خطابًا يحتفي بواحد من أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الأولى للتهديد بإرسال أعداء تركيا إلى بلادهم "في توابيت" ، إذ تحدث في ذكرى معركة جاليبولي ، حيث توفي 50 ألف من قوات الحلفاء ، ما يقرب من 3000 منهم من نيوزيلندا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه فى الوقت الذى عكفت فيه السلطات في نيوزيلندا وشركات مثل فيس بوك على مسح لقطات عبر الإنترنت تصور الهجوم الإرهابى على مسجدي نيوزيلندا، والذى أودى بحياة 50 شخصًا ، كان يتم تبادل نفس اللقطات المزعجة مع الآلاف من المواطنين الأتراك - من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستعان أردوغان بمقاطع فيديو غير واضحة في تجمعات للحملات الانتخابية في عدة مدن تركية خلال الأيام القليلة الماضية ، لإثارة أنصاره الإسلاميين المحافظين ومهاجمة خصومه السياسيين قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر. لكن استخدامه للقطعة أثار انتقادات من وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز ، الذي قال إن نشر الفيديو قد يعرض مواطني بلده للخطر.

وقالت السلطات ان مطلق النار المزعوم ، برينتون تارانت ، 28 عاما ، وهو مواطن استرالي ، كان يبث مباشرة على الهجوم عبر فيس بوك. وقال بيترز للصحفيين بعد اجتماع حكومي أسبوعي أمس الاثنين، إنه أثار مسألة استخدام أردوغان للفيديو مع وفد تركي رسمي يزور نيوزيلندا.

 


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