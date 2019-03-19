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وزير قطاع الأعمال: مصنع سيارات جديد بالعامرية بالتعاون مع "نيسان" اليابانية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:17 م
وزير قطاع الأعمال: مصنع سيارات جديد بالعامرية بالتعاون مع "نيسان" اليابانية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
أ ش أ
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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة "نيسان" اليابانية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصدير السيارات فى العامرية، وستتجه خلال الفترة المقبلة نحو إجراء الدراسات الخاصة بتحديد المراحل الأساسية لتطوير تلك الصناعة بالشراكة مع الشريك الأجنبى.

وأوضح توفيق، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "بورتفوليو إيجبت الرابع" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر" بمشاركة أكثر من 500 شركة وبنك استثمارى ورجال أعمال، أن وزارته لجأت إلى الشركة اليابانية لاستغلال مصنع "النصر" لتجميع السيارات بالوزارة وتحويله إلى مركز تصديرى للسيارات وتصدير ما يقرب من 50 ألف سيارة سنويًا، وستصبح هذه الصناعة قائمة لأول مرة فى مصر.

وأضاف أن مصر تمتلك مصنعين لتصنيع إطارات السيارات، أحدهما مصنع قطاع الأعمال الذين ينتج حوالى 40 إلى 50 ألف إطار، أغلبها من إطارات الجرارات الزراعية.

وأردف، إن المصنع المملوك لقطاع الأعمال هو فى منطقة سموحة التى أصبحت حاليًا داخل الرقعة السكنية، لذا فقد اتخذنا قرارًا بإنشاء المصنع الجديد فى منطقة العامرية ليسهم فى وضع تلك الصناعة على الخريطة التنافسية محليًا والتصدير عالميًا.

وأشار إلى أن الوزارة تواجه أزمة حقيقة فى الجانب التسويقي، لذا تتجه حاليًا لوضع كيان تسويق مركزى فى الشركات القابضة من أجل تسويق كل منتجات الشركات التابعة له، وتسويقها محليًا وبيعها وتصديرها عالميًا.

ونوه بأن الوزارة بحاجة إلى خبرات تساعد فى تطوير القطاعات الخاسرة فى شركات قطاع الأعمال التى تتضمن 8 شركات قابضة، وأنه بدأ بالفعل فى تحديد عدد القطاعات التى لا تتوافر بها خبرات كافية نحو تطويرها، ومحاولة الشراكة مع شريك أجنبى يسهم فى تطوير تلك القطاعات.


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