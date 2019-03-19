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وزير الشباب يسلم الدفعة الأولى من تمويل المشروعات الصغيرة للشباب

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:32 م
وزير الشباب يسلم الدفعة الأولى من تمويل المشروعات الصغيرة للشباب وزير الشباب يسلم الدفعة الاولي من تمويل المشروعات الصغيرة
كتبت ياسمين يحيى
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سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجموعة من الشباب والفتيات قيمة الدفعة الأولى من المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج "مشروعات تمكين الشباب"، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية (منظمة confejes).
 
واستمع الوزير للشباب الفائزين عن المشروعات التى تقدموا بها وأفكارهم، وكيفية تطوير هذه المشروعات، حيث تتنوع المشروعات الصغيرة للشباب التى تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية فى مجالات تسمين المواشى، طباعة جرافيك، خياطة مفروشات ومبردات مياه.
 
وقال الدكتور أشرف صبحى إن الوزارة تولى عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم فى مختلف المجالات، فضلا عن دورات فى أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
 
وأثنى إبراهيم الخولى مدير الشئون المفوض من الفرنكوفونية على التنسيق القائم بين الوزارة والمنظمة الفرنكوفونية، مضيفا أن تاريخ التعاون بين الوزارة والمنظمة قديم، مؤكدا أن المنظمة تدرس زيادة التعاون بينها وبين الوزارة لأهمية الموضوع ورؤية الوزارة التى تؤكد دائما على الاهتمام بالمشروعات الخاصة بالشباب بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب.
 
حضر التكريم منال يوسف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.
 
 
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