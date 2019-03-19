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وزير التموين يشهد تكريم الأمهات المثاليات فى الوزارة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:44 م
وزير التموين يشهد تكريم الأمهات المثاليات فى الوزارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذى قامت به اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة وجهاتها التابعة بمناسبة عيد الأم، لتكريم الأمهات المثاليات بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة

وقد أبدى المصيلحى اهتمامه بتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة وتقدم بالشكر والتقدير لكل السيدات العاملات بوزارة التموين بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة لما يبذلونه من مجهودات وأعمال تستحق الشكر والتقدير.

وأكد المصيلحى أن هذه المناسبة تعد مناسبة عظيمة باعتبار أن الأم رمز العطاء والإخلاص والمحبة والتضحية بدون مقابل، وأثنى على الدور العظيم للأم المصرية والتى أسهمت فى جعل هذا المجتمع مجتمع متميز.

 
 
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