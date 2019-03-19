وزير ألمانى: برلين تقف إلى جانب الاتفاق بين "التكتل " وماى

بروكسل(أ ش أ)

صرح الوزير الألمانى المختص بشؤون الاتحاد الأوروبى مايكل روث، اليوم الثلاثاء، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" ليس مناورة، مشيرا إلى أن الاتحاد أنهك طوال عامين من المفاوضات حول خروج بريطانيا من التكتل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى " الإخبارية الأمريكية نقلا عن روث - خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين فى (بروكسل) للإعداد لقمة الزعماء الأوروبيين فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى - عن توقعه بأن تقدم الحكومة البريطانية مقترحات واضحة ومحددة، مؤكدا أن الموقف فى منتهى الجدية ليس فقط لبريطانيا، ولكن داخل الاتحاد الأوروبى بأسره.

كما أكد الوزير الألمانى أن بلاده تقف إلى جانب الاتفاق الذى توصل إليه الاتحاد الأوروبى مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى نوفمبر الماضي، مشدد على أنه من أهم الأولويات منع حدوث "بريكست " دون اتفاق.

يذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى التاسع والعشرين من مارس الجارى، وأنه فى حالة لم يحظ اتفاقها بدعم مجلس العموم " البرلمان " فمن المتوقع أن تطلب ماى من القادة الأوروبيين خلال القمة المقبلة تأجيل موعد " بريكست ".