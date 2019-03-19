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وزيرة الصحة تطلق فعاليات المرحلة الثانية لحملة القضاء على الديدان المعوية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:10 ص
وزيرة الصحة تطلق فعاليات المرحلة الثانية لحملة القضاء على الديدان المعوية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب محمود طه حسين
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وصلت قبل قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إلى مدرسة القصر العينى الرسمية للغات، لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، والتى بدأت فعالياتها اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 28 مارس الحالى فى 11 محافظة، وتستهدف تجريع 4 مليون طالب وطالبة بعقار "المبندازول".
 
ويحضر فعاليات إطلاق المرحلة الثانية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة وخالد عبده مدير إدارة السيدة زينب التعليمية، وبعض قيادات وزارتى الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
وتستهدف المرحلة الثانية من الحملة القومية طلاب المرحلة الابتدائية فى محافظات المرحلة الثانية هى: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.
 
 

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