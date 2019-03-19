وزارة الاتصالات: 20 شركة روسية تبحث الاستثمار فى مصر

كتبت: هبة السيد

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن مسئولين حكوميين وممثلى 20 شركة روسية خاصة، وعدد من الهيئات التنموية والمؤسسات التعليمية.

وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين وتكامل الأعمال وضخ استثمارات جديدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، حضر اللقاء سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد استقبل وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور الدكتور عمرو طلعت؛ حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعاون المشترك بين البلدين فى إطار تعزيز جهود الدولة فى مجال التحول الرقمى وتنمية صناعة الالكترونيات.

وأعقب هذا اللقاء اجتماعاً موسعاً حضره الوزيرين، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة، والوفد الروسي، وتناول الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا فى كافة المجالات، وخاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل فرص التعاون بين البلدين.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى القائمة على محورين هما تحقيق التحول الرقمى بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وبناء الإنسان المصرى، وأوضح الوزير الجهود التى تبذلها الدولة فى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى فى إطار تهيئة البيئة التشريعية والمناخ الداعم لجذب الاستثمارات؛ موضحا مزايا الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأهمية تعزيز التعاون المشترك مع روسيا فى مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبراني؛ مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق مع الوزير الروسى على القيام بزيارة إلى موسكو خلال العام الجارى للاطلاع عن قرب على المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسي.



ومن جانبه استعرض كونستانتين نوسكوف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى روسيا، ورغبة الشركات الروسية فى التواجد فى السوق المصرى والاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما أكد كونستانتين نوسكوف على أن مصر شريك مهم لروسيا فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقي، مشيدا بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا على ضرورة أن يكون التعاون فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نفس مستوى العلاقات بين البلدين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة، خاصة صناعة الإلكترونيات وبناء القدرات والمهارات الرقمية والأمن السيبرانى وخدمات الحكومة الإلكترونية، وكذلك فى مجال تجارب تكنولوجيا الجيل الخامس التى تمت فى كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2016، بوضع مجالات تعاون تتفق مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للبلدين ومجالات الاهتمام المشترك، ووضع خطة عمل ترتكز على جدول زﻣﻧﻲ محدد للتنفيذ.

كما تناول الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين لجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، وتشجيع الشركات الروسية على الاستفادة من الميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر من وفرة الكوادر المؤهلة والموقع الجغرافى المتميز لمصر كبوابة لفتح أسواق جديدة للشركات الروسية لخدمة عملائها فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما تم بحث فرص التعاون بين المؤسسات التعليمية فى البلدين فى المجالات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ خاصة فى الاتجاهات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

ووفقا لبيان صحفى فقد اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات من أجل وضع آليات عملية للتعاون فى المجالات التى تم الاتفاق عليها، كما تأتى زيارة الوفد الروسى لمصر تلبية للدعوة التى وجهها الدكتور عمرو طلعت لنظيره الروسى للتعرف عن قرب على التطورات الحالية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وبحث سبل تعزيز التعاون فى العديد من المجالات ذات الصلة.

وفى سياق متصل قامت وزارة الاتصالات أمس بتنظيم زيارة للوفد الروسى إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، حيث تم استعراض استراتيجية الهيئة والمشروعات والمبادرات التى تقدمها، ثم قام الوفد الروسى بزيارة معهد تكنولوجيا المعلومات تم خلالها بحث سبل التعاون والاستفادة من النظام التعليمى والتدريبى المتقدم فى المجال التكنولوجى فى روسيا فى الاتجاهات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

كما قام الوفد الروسى بزيارة إلى مركز الاستعداد لطوارئ الحاسب الآلى (EG CERT)، واختتم الوفد الروسى زيارته بلقاء موسع فى الشركة المصرية للاتصالات تم خلاله بحث فرص ومجالات التعاون مع الشركات الروسية.