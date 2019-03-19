واشنطن تتهم امرأة بنشر قائمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين مستهدفين بالقتل

واشنطن (أ.ش.أ)

وجه محققون فيدراليون أمريكيون الاتهام لامرأة من ولاية جورجيا بمساعدة تنظيم داعش الإرهابى من خلال بث قائمة على الانترنت بأسماء أشخاص مستهدفين بالقتل ومن بينهم دبلوماسيون وجنود أمريكيون.

وأشار المحققون إلى أن هذه المرأة وتدعى "كيم آن فو " كانت قد انضمت إلى جماعة تسمى نفسها " الخلافة الموحدة عبر فضاء الانترنت " فى عام 2016، وهى جماعة تعهدت بالولاء لتنظيم داعش، والتزمت بتنفيذ هجمات عبر الانترنت واختراق خصوصيات المواطنين الأمريكيين.

واتهمت المرأة بالعمل مع تلك الجماعة لتجنيد شباب صغار السن فى النرويج وغيرها لإنشاء محتوى على الانترنت داعم لتنظيم داعش.

وحسب وزارة العدل الأمريكية فقد نشرت تلك الجماعة على موقع تويتر فى شهر أبريل من عام 2016 قائمة تضم أسماء أكثر من 3600 شخص فى مدينة نيويورك وغيرها ووصفتهم بأنهم الأكثر أهمية فى تلك المدن وأنهم مطلوب قتلهم.