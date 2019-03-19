ننشر جداول امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى للفصل الدراسى الثانى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى، للفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2018/2019م، والتى ستبدأ يومَ السبت 27 أبريل 2019، للصفين: الأول والثانى الإعدادى، والصفين: الأول والثانى الثانوى بأقسامهما: العلمى، والأدبى، والعُلوم الإسلامية.
فيما تبدأ امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى، للفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2018/2019م، للبُعوث الإسلامية، للصفين: الأول والثانى الإعدادى، يومَ السبت 27 أبريل 2019م، وللصفين: الأول والثانى الثانوى، يومَ الأحد 28 أبريل 2019.
كما تبدأ امتحانات النقل للقراءات، للدور الأول، للصف الأول من مرحلة التجويد، والصفين الأول والثانى من مرحلتَى عالية القراءات والتخصُّص، يومَ السبت 27 أبريل.
الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الأول الإعدادي بعوث إسلامية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الأول الثانوي أدبي الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الأول الثانوي بعوث إسلامية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019.jpg
الأول الثانوي علمي الفصل الدراسي الثاني 2018-2019_1
الأول الثانوي علوم إسلامية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الأول الثانوي علوم إسلامية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019_1
الأول تجويد الدور الأول 2018-2019.jpg
الأول تخصص الدور الأول 2018-2019.jpg
الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الثاني الإعدادي بعوث إسلامية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الثاني الثانوي أدبي الفصل الدراسي الثاني 2018-2019_1
الثاني الثانوي بعوث إسلامية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019.jpg
الثاني الثانوي علمي الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الثاني الثانوي علوم إسلامية الفصل الدراسي الثاني 2018-2019
الثاني تخصص الدور الأول 2018-2019.jpg
الثاني عالية القراءات الدور الأول 2018-2019.jpg
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