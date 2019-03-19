ننشر جداول امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى للفصل الدراسى الثانى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى، للفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2018/2019م، والتى ستبدأ يومَ السبت 27 أبريل 2019، للصفين: الأول والثانى الإعدادى، والصفين: الأول والثانى الثانوى بأقسامهما: العلمى، والأدبى، والعُلوم الإسلامية.

فيما تبدأ امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى، للفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2018/2019م، للبُعوث الإسلامية، للصفين: الأول والثانى الإعدادى، يومَ السبت 27 أبريل 2019م، وللصفين: الأول والثانى الثانوى، يومَ الأحد 28 أبريل 2019.

كما تبدأ امتحانات النقل للقراءات، للدور الأول، للصف الأول من مرحلة التجويد، والصفين الأول والثانى من مرحلتَى عالية القراءات والتخصُّص، يومَ السبت 27 أبريل.