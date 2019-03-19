video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين.. يحصل على 1120 جنيها مكافآة شهرية.. صور

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:11 ص
ننشر تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين.. يحصل على 1120 جنيها مكافآة شهرية.. صور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل العقود المؤقتة للمعلمين والتى سيتم توقيعها مع الذين اجتازوا مسابقة العقود المؤقتة.
التعليم-(3)
 
ونص العقد على أن يبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من يوم  01 / 04 / 2019 وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم  31/05 /2019,وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانه , وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل , وأن يحافظ على مواعيد العمل.
 
التعليم-(2)
 
 
ويستحق المتعاقد اجازة مدفوعة الاجر على النحو الاتي :
 
1ـ اجازة عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء
 
2ـ ويجوز تشغيل المتعاقد معه فى هذه العطلات اذا اقتضت الضرورة ذلك , ومنحه أجرا مماثلا مضافا الى أجرة المستحق أو منحه اجازة عوضا عنها
 
3ـ وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين احكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن
 
4ـ إجازة عارضة لمدة ثلاثة ايام خلال مدة التعاقد وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل
 
5ـ إجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أيام خلال مدة التعاقد، وذلك بعد مضى شهر من تاريخ استلام العمل.
 
التعليم-(4)
 
ويستحق الطرف الثاني نظير عملة مكافأة مقطوعه " شاملة" مقدارها 1120.50 جنيهاً مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأتاخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 150لسنه 2005.
 
 
 
ويُحظر على الطرف الثانى مخالفه الاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات والادارات التعليمية التابعه، كما يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثاني تأديبيا عند خروجه على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها , وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله بأي من الجزاءات التأديبية الاتية :
 
1.    الانذار
 
2.    الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تجاوز سبعة أيام خلال مدة التعاقد
 
3.    فسخ التعاقد
 
ý      ولا يمنع فسخ التعاقد او انتهاؤه من قيام مسئولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية .
 
 
 
ويحق للطرف الأول فسخ العقد في حال توافر إحدى الحالات الآتية:
 
1-مخالفة الطرف الثانى لاى من التزاماته الواردة بهذا العقد
 
2-إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلة أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد.
 
3- إذا ارتكب الطرف الثاني مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.
 
4-الانتماء إلى الجماعات الارهابية المحظورة أو الاشتغال بالعمل السياسى.
 
6-استغلال الطرف الثانى الوظيفة والعمل بالدروس الخصوصية
 
التعليم-(1)
 
ويحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل انهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات، ويقر الطرف الثانى بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا له , وتعتبر الخطابات والمراسلات على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية , مالم يخطر الطرف الثانى الطرف الاول بتغير عنوانه بخطاب مسجل موصى علية بعلم الوصول.
 
ويسرى على هذا العقد احكام قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 وتعديلاته ولائحتهالتنفيذية , وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 وقرار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري رقم 125 لسنه 2018 - فيما لم ينظمه قانون التعليم سالف الاشارة الية-وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.
 
 
 
ولا يترتب على ابرام هذا العقد أى التزام على الطرف الأول بالتثبيت او التعيين فى الوظائف الدائمة او اى حقوق اخرى.
 
وتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد وحُرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقعه من طرفيه سلمت احدها للطرف الثاني واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الزوم

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم": جار فحص تظلمات مسابقة العقود المؤقتة والرد على المتظلمين

التعليم تعلن: 5 خطوات للحصول على شريحة التابلت لأولى ثانوى

"التعليم" تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية على موقعها الإلكترونى

التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

اخبا راليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة