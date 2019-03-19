ننشر تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين.. يحصل على 1120 جنيها مكافآة شهرية.. صور

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل العقود المؤقتة للمعلمين والتى سيتم توقيعها مع الذين اجتازوا مسابقة العقود المؤقتة.

ونص العقد على أن يبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من يوم 01 / 04 / 2019 وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31/05 /2019,وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانه , وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل , وأن يحافظ على مواعيد العمل.

ويستحق المتعاقد اجازة مدفوعة الاجر على النحو الاتي :

1ـ اجازة عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء

2ـ ويجوز تشغيل المتعاقد معه فى هذه العطلات اذا اقتضت الضرورة ذلك , ومنحه أجرا مماثلا مضافا الى أجرة المستحق أو منحه اجازة عوضا عنها

3ـ وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين احكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن

4ـ إجازة عارضة لمدة ثلاثة ايام خلال مدة التعاقد وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل

5ـ إجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أيام خلال مدة التعاقد، وذلك بعد مضى شهر من تاريخ استلام العمل.

ويستحق الطرف الثاني نظير عملة مكافأة مقطوعه " شاملة" مقدارها 1120.50 جنيهاً مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأتاخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 150لسنه 2005.

ويُحظر على الطرف الثانى مخالفه الاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات والادارات التعليمية التابعه، كما يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثاني تأديبيا عند خروجه على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها , وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله بأي من الجزاءات التأديبية الاتية :

1. الانذار

2. الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تجاوز سبعة أيام خلال مدة التعاقد

3. فسخ التعاقد

ý ولا يمنع فسخ التعاقد او انتهاؤه من قيام مسئولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية .

ويحق للطرف الأول فسخ العقد في حال توافر إحدى الحالات الآتية:

1-مخالفة الطرف الثانى لاى من التزاماته الواردة بهذا العقد

2-إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلة أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد.

3- إذا ارتكب الطرف الثاني مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.

4-الانتماء إلى الجماعات الارهابية المحظورة أو الاشتغال بالعمل السياسى.

6-استغلال الطرف الثانى الوظيفة والعمل بالدروس الخصوصية

ويحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل انهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات، ويقر الطرف الثانى بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا له , وتعتبر الخطابات والمراسلات على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية , مالم يخطر الطرف الثانى الطرف الاول بتغير عنوانه بخطاب مسجل موصى علية بعلم الوصول.

ويسرى على هذا العقد احكام قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 وتعديلاته ولائحتهالتنفيذية , وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 وقرار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري رقم 125 لسنه 2018 - فيما لم ينظمه قانون التعليم سالف الاشارة الية-وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

ولا يترتب على ابرام هذا العقد أى التزام على الطرف الأول بالتثبيت او التعيين فى الوظائف الدائمة او اى حقوق اخرى.

وتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد وحُرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقعه من طرفيه سلمت احدها للطرف الثاني واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الزوم