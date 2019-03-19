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"نجلاء" تعرضت لكسر بالعمود الفقرى أثناء العمل وتحلم بالسفر للخارج للعلاج

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:00 ص
"نجلاء" تعرضت لكسر بالعمود الفقرى أثناء العمل وتحلم بالسفر للخارج للعلاج نجلاء تعرضت لكسر بالعمود الفقرى
الغربية – عادل ضرة
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مأساة حقيقية تعيشها نجلاء أحمد العفيفى إبراهيم 38 سنة ابنة قرية سامول مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد أن تعرضت لحادث أليم فى عام 2002، أثناء عملها بمضرب الأرز بالمحلة، إثر سقوط جوال أرز على ظهرها أثناء العمل، مما أدى إلى كسر بالعمود الفقرى، نتج عنه قطع بالحبل الشوكى وإصابتها بشلل نصفى كامل نتيجة ضمور الاعصاب.

نجلاء تعرضت لكسر بالعمود الفقرى (1)
 

نعيش نجلاء فى مأساة منذ 18 عاما وهى ترقد طريحة الفراش على سرير بمنزل والدها المتوفى منذ 7 سنوات بعد معاناة طويلة مع الفشل الكلوى، عانت خلالها من مأساة حقيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية بالمحلة وطنطا والقاهرة والإسكندرية على أمل أن يكون هناك بصيص من النور يعيد إليها الأمل فى الحياة، إلا أنها حكم عليها بألا تعيش حياة مثل باقى البشر، فقد حرمت من الزواج والإنجاب والصحة، وتعيش على وسادة هوائية بجانب كميات العلاج التى أثرت عليها تأثيرا سلبيا، الأمر الذى دفع الأطباء إلى استئصال الكلى اليمنى والحالب والمثانة وتحويل مسار مجرى البول والبراز.

نجلاء تعرضت لكسر بالعمود الفقرى (2)
 

تروى نجلاء مأساتها لـ"اليوم السابع" على أمل وثقة فى الله أن تنال مأساتها رعاية من المسئولين وأن تفتح لها باب الأمل فى العلاج سواء بمصر أو بالخارج حتى تتمكن من قضاء حاجتها فقط داخل دورة المياه ولو على عكاز.

وقالت إنها التحقت للعمل بشركة مضارب الغربية، بعد خروجها من المدرسة، وأثناء عملها سقط عليها جوال أرز، فقدت على إثره الوعى، وتم نقلها لمستشفى المحلة العام، وتم تحويلها لمستشفى جامعة طنطا ومكثت بالمستشفى 21يوما، مضيفة أنه تم إجراء عملية جراحية بالعمود الفقرى، وتركيب شرائح بالعمود الفقرى بعد تعرضه للكسر نصفين، وقطع بالحبل الشوكى.

نجلاء تعرضت لكسر بالعمود الفقرى (3)
 
وأوضحت أن الطبيب الذى اجرى العملية الجراحية أكد لها أنها لن تستطيع الحركة مرة أخرى، مشيرة أنها تم عرضها على أطباء بالقاهرة والإسكندرية، ولكن تبين من الفحص والأشعة إصابتها بضمور بالأعصاب، وانها لن تستطيع الحركة مرة أخرى، مشيرة أنها تم عرضها على عدد كبير من اطباء المخ والأعصاب بحثا عن علاج لتعب الأعصاب والألم الشديد بالساقين، وبمرور الوقت تم اكتشاف مشكلة بالمسامير المُثبتة للعمود الفقرى، وضرورة التدخل لتغيرها.

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